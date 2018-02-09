Шевченко: Будемо розмовляти із Федерацією щодо продовження контрактів

Влітку тренерський штаб збірної України на чолі із Андрієм Шевченком підпише нові контракти із ФФУ.

Про це заявив сам Андрій Шевченко в інтерв'ю телеканалу Футбол.

"У нас є певна домовленість, тому залишаємося працювати цим же тренерським штабом. Зараз будемо розмовляти з федерацією про продовження контрактів. Думаю, влітку буде переглядатися все, але збираємося працювати цим повним складом, всі залишаються", - розповів Шева.

Нагадаємо, навесні збірна України проведе 4 спаринги.

Зокрема стало відомо, що 27 березня відбудеться зустріч із збірною Японією.