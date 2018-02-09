Динамо підписало Бойка

Денис Бойко

Київське Динамо підписало голкіпера Дениса Бойка.

Контракт розрахований до кінця сезону 2017/2018, пише Динамоманія.

Нагадаємо, що Денис Бойко є вихованцем академії київського Динамо та з 2005 по 2014 рік був на контракті з киянами.

Останнім клубом Дениса був турецький Бешикташ.