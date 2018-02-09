943 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]09.02.2018 21:19
Динамо підписало Бойка
|Денис Бойко
Київське Динамо підписало голкіпера Дениса Бойка.
Контракт розрахований до кінця сезону 2017/2018, пише Динамоманія.
Нагадаємо, що Денис Бойко є вихованцем академії київського Динамо та з 2005 по 2014 рік був на контракті з киянами.
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