47 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]09.02.2018 22:53
Зоря змінила спаринг-партнера
Луганська Зоря змінила спаринг-партнера.
Замість матчу, запланованого раніше, а саме, замість зустрічі з Шахтарем з Караганди 10-го лютого, луганчани зустрінеться з АГМК із Узбекистану, пише сайт клубу.
Відзначимо, що в 2017-му році узбеки зайняли 7-е місце в турнірній таблиці вищого дивізіону країни.
Відзначається, що ця зустріч підсумує турецький збір команди Юрія Вернидуба.
Раніше була інформація, що Зоря спробує залишити Вернидуба у команді.
Читай також
Останні публікації
09.02.2018 - Андрій Твердохліб
Біатлон
Біатлон
Пхенчхан-2018. Скільки медалей візьме Україна на Іграх в Кореї. Прогноз Чемпіона
07.02.2018 - Андрій Твердохліб
Олімпіада
Олімпіада
Від Ліллегаммера до Сочі. Чемпіон згадує всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх
06.02.2018
Футзал
Футзал
Україна - Іспанія. Хроніка та онлайн матчу 1/4 фіналу ЧЄ-2018
09.02.2018
|
30.01.2018
Селезньов: Не бачив сенсу продовжувати кар'єру в Карабюкспорі
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій