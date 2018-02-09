Зоря змінила спаринг-партнера

Луганська Зоря змінила спаринг-партнера.

Замість матчу, запланованого раніше, а саме, замість зустрічі з Шахтарем з Караганди 10-го лютого, луганчани зустрінеться з АГМК із Узбекистану, пише сайт клубу.

Відзначимо, що в 2017-му році узбеки зайняли 7-е місце в турнірній таблиці вищого дивізіону країни.

Відзначається, що ця зустріч підсумує турецький збір команди Юрія Вернидуба.

Раніше була інформація, що Зоря спробує залишити Вернидуба у команді.