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09.02.2018  23:24

РБ Лейпциг виграв у Аугсбурга в 22-му турі чемпіонату Німеччини

 

РБ Лейпциг виграв у Аугсбурга в стартовому матчі 22-го туру Бундесліги.

Раніше повідомлялося, що Айнтрахт розгромив Майнц, а Шальке без Коноплянки обіграв Вольфсбург в 1/4 фіналу Кубка Німеччини. 

Чемпіонат Німеччини

22 тур

9 лютого

РБ Лейпциг – Аугсбург 2:0 (1:0, 1:0)

Голи: 1:0 – 17 Упамекано, 2:0 – 70 Кейта. 

    І В Н П М О
  1 Баварія 21 17 2 2 51-16 53
+1 2 РБ Лейпциг 22 11 5 6 35-29 38
-1 3 Байєр 21 9 8 4 41-27 35
  4 Боруссія Д 21 9 7 5 45-29 34
  5 Шальке 21 9 7 5 33-27 34
  6 Айнтрахт Ф 21 9 6 6 26-23 33
  7 Аугсбург 22 8 7 7 32-28 31
  8 Боруссія М 21 9 4 8 30-33 31
  9 Гоффенгайм 21 7 7 7 32-33 28
  10 Ганновер 21 7 7 7 29-31 28
  11 Герта 21 6 9 6 28-28 27
  12 Фрайбург 21 5 10 6 22-35 25
  13 Вольфсбург 21 4 12 5 24-25 24
  14 Штутгарт 21 6 3 12 17-27 21
  15 Вердер 21 4 8 9 18-26 20
  16 Майнц 21 5 5 11 24-37 20
  17 Гамбург 21 4 5 12 17-30 17
  18 Кельн 21 3 4 14 17-37 13
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