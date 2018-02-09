31 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]09.02.2018 23:24
РБ Лейпциг виграв у Аугсбурга в 22-му турі чемпіонату Німеччини
РБ Лейпциг виграв у Аугсбурга в стартовому матчі 22-го туру Бундесліги.
Раніше повідомлялося, що Айнтрахт розгромив Майнц, а Шальке без Коноплянки обіграв Вольфсбург в 1/4 фіналу Кубка Німеччини.
#Heimsieg! 💪#RBLFCA #Upamecano#Keita pic.twitter.com/a5sycEoaEe— RB Leipzig (@DieRotenBullen) 9 лютого 2018 р.
Чемпіонат Німеччини
22 тур
9 лютого
РБ Лейпциг – Аугсбург 2:0 (1:0, 1:0)
Голи: 1:0 – 17 Упамекано, 2:0 – 70 Кейта.
|№
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Баварія
|21
|17
|2
|2
|51-16
|53
|+1
|2
|РБ Лейпциг
|22
|11
|5
|6
|35-29
|38
|-1
|3
|Байєр
|21
|9
|8
|4
|41-27
|35
|4
|Боруссія Д
|21
|9
|7
|5
|45-29
|34
|5
|Шальке
|21
|9
|7
|5
|33-27
|34
|6
|Айнтрахт Ф
|21
|9
|6
|6
|26-23
|33
|7
|Аугсбург
|22
|8
|7
|7
|32-28
|31
|8
|Боруссія М
|21
|9
|4
|8
|30-33
|31
|9
|Гоффенгайм
|21
|7
|7
|7
|32-33
|28
|10
|Ганновер
|21
|7
|7
|7
|29-31
|28
|11
|Герта
|21
|6
|9
|6
|28-28
|27
|12
|Фрайбург
|21
|5
|10
|6
|22-35
|25
|13
|Вольфсбург
|21
|4
|12
|5
|24-25
|24
|14
|Штутгарт
|21
|6
|3
|12
|17-27
|21
|15
|Вердер
|21
|4
|8
|9
|18-26
|20
|16
|Майнц
|21
|5
|5
|11
|24-37
|20
|17
|Гамбург
|21
|4
|5
|12
|17-30
|17
|18
|Кельн
|21
|3
|4
|14
|17-37
|13
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