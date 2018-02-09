РБ Лейпциг виграв у Аугсбурга в 22-му турі чемпіонату Німеччини

РБ Лейпциг виграв у Аугсбурга в стартовому матчі 22-го туру Бундесліги.

Раніше повідомлялося, що Айнтрахт розгромив Майнц, а Шальке без Коноплянки обіграв Вольфсбург в 1/4 фіналу Кубка Німеччини.

Чемпіонат Німеччини

22 тур

9 лютого

РБ Лейпциг – Аугсбург 2:0 (1:0, 1:0)

Голи: 1:0 – 17 Упамекано, 2:0 – 70 Кейта.