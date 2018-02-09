17 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]09.02.2018 23:42
Сент-Етьєн і Марсель зіграли в результативну нічию в 25-му турі чемпіонату Франції
Сент-Етьєн і Марсель розійшлися миром в стартовомоу матчі 25-го туру Ліги 1.
Нагадаємо, раніше Ренн мінімально поступився Генгаму.
⏱️Fin du match⏱️— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) 9 лютого 2018 р.
Marseille & Saint-Étienne se partagent les points
Des regrets pour nos Olympiens qui auront eu les meilleures occasions#ASSEOM 2⃣-2⃣ pic.twitter.com/mFnzsBJqNU
Чемпіонат Франції
25 тур
9 лютого
Сент-Етьєн – Марсель 2:2 (1:2, 1:0)
Голи: 0:1 – 4 Товен, 1:1 – 9 Монне-Паке, 1:2 – 20 Сансон, 2:2 – 75 Берич.
|№
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ПСЖ
|24
|20
|2
|2
|75-17
|62
|2
|Марсель
|25
|15
|7
|3
|55-29
|52
|3
|Монако
|24
|15
|5
|4
|56-26
|50
|4
|Ліон
|24
|14
|6
|4
|54-28
|48
|5
|Нант
|24
|11
|4
|9
|24-24
|37
|6
|Монпельє
|24
|8
|10
|6
|22-20
|34
|7
|Ніцца
|24
|10
|4
|10
|29-34
|34
|8
|Бордо
|24
|9
|5
|10
|29-32
|32
|9
|Генгам
|24
|9
|5
|10
|25-32
|32
|10
|Ренн
|24
|9
|4
|11
|28-33
|31
|11
|Кан
|24
|9
|3
|12
|18-28
|30
|12
|Сент-Етьєн
|25
|8
|6
|11
|26-40
|30
|13
|Діжон
|23
|8
|4
|11
|33-46
|28
|14
|Страсбур
|24
|7
|6
|11
|28-41
|27
|15
|Тулуза
|24
|7
|5
|12
|22-32
|26
|16
|Анже
|24
|5
|10
|9
|27-34
|25
|17
|Ам'єн
|24
|7
|4
|13
|20-27
|25
|18
|Лілль
|24
|7
|4
|13
|21-37
|25
|19
|Труа
|23
|7
|3
|13
|22-32
|24
|20
|Метц
|24
|5
|3
|16
|23-45
|18
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