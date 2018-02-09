Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
17 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
09.02.2018  23:42

Сент-Етьєн і Марсель зіграли в результативну нічию в 25-му турі чемпіонату Франції

 

Сент-Етьєн і Марсель розійшлися миром в стартовомоу матчі 25-го туру Ліги 1.

Нагадаємо, раніше Ренн мінімально поступився Генгаму.

Чемпіонат Франції

25 тур

9 лютого

Сент-Етьєн – Марсель 2:2 (1:2, 1:0)

Голи: 0:1 – 4 Товен, 1:1 – 9 Монне-Паке, 1:2 – 20 Сансон, 2:2 – 75 Берич. 

    І В Н П М О
  1 ПСЖ 24 20 2 2 75-17 62
  2 Марсель 25 15 7 3 55-29 52
  3 Монако 24 15 5 4 56-26 50
  4 Ліон 24 14 6 4 54-28 48
  5 Нант 24 11 4 9 24-24 37
  6 Монпельє 24 8 10 6 22-20 34
  7 Ніцца 24 10 4 10 29-34 34
  8 Бордо 24 9 5 10 29-32 32
  9 Генгам 24 9 5 10 25-32 32
  10 Ренн 24 9 4 11 28-33 31
  11 Кан 24 9 3 12 18-28 30
  12 Сент-Етьєн 25 8 6 11 26-40 30
  13 Діжон 23 8 4 11 33-46 28
  14 Страсбур 24 7 6 11 28-41 27
  15 Тулуза 24 7 5 12 22-32 26
  16 Анже 24 5 10 9 27-34 25
  17 Ам'єн 24 7 4 13 20-27 25
  18 Лілль 24 7 4 13 21-37 25
  19 Труа 23 7 3 13 22-32 24
  20 Метц 24 5 3 16 23-45 18
Читай також
Страсбург розгромив Гренобль в 1/8 фіналу Кубка Франції
Ланс здолав Труа. Ліон обіграв Монпельє. Інші матчі 1/8 фіналу Кубку Франції
ПСЖ розгромив Сошо. Інші матчі 1/8 фіналу Кубка Франції


Останні публікації
09.02.2018 - Андрій Твердохліб
Біатлон

Пхенчхан-2018. Скільки медалей візьме Україна на Іграх в Кореї. Прогноз Чемпіона

 
07.02.2018 - Андрій Твердохліб
Олімпіада

Від Ліллегаммера до Сочі. Чемпіон згадує всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх

 
06.02.2018
Футзал

Україна - Іспанія. Хроніка та онлайн матчу 1/4 фіналу ЧЄ-2018

 
Усі публікації
Новини
00:20
Футбол. Маріуполь переглядає екс-гравця Чорноморця
00:09
Футбол. Атлетик і Лас-Пальмас голів не забили в 23-му турі чемпіонату Іспанії
09.02.2018
23:50
Футбол. Ювентус переміг Фіорентину в 24-му турі чемпіонату Італії
23:42
Футбол. Сент-Етьєн і Марсель зіграли в результативну нічию в 25-му турі чемпіонату Франції
23:24
Футбол. РБ Лейпциг виграв у Аугсбурга в 22-му турі чемпіонату Німеччини
22:53
Футбол. Зоря змінила спаринг-партнера
22:33
Олімпіада. Розклад виступу українців на ОІ-2018 на 10-е лютого
22:17
Олімпіада. Українські фристайлісти не встигли на літак до Пхенчхана
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 






Інтерв'ю
 
Публікації
30.01.2018

Селезньов: Не бачив сенсу продовжувати кар'єру в Карабюкспорі
Нападник збірної України розповів про рішення покинути Карабюкспор, перехід у новий колектив, а також перспективи збірної України у Лізі Націй
Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи
Шахтар - Манчестер Сіті. Хроніка та онлайн матчу Ліги чемпіонів
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!