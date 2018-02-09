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09.02.2018  23:50

Ювентус переміг Фіорентину в 24-му турі чемпіонату Італії

 

Фіорентина на своєму полі поступилася Ювентусу в матчі 24-го турі італійської першості.

Як відомо, раніше Лаціо несподівано поступився Дженоа в 23 турі.

Чемпіонат Італії

24 тур

9 лютого

Фіорентина – Ювентус 0:2 (0:0, 0:2)

Голи: 0:1 – 56 Бернардескі, 0:2 – 86 Ігуаін. 

    І В Н П М О
+1 1 Ювентус 24 20 2 2 61-15 62
-1 2 Наполі 23 19 3 1 50-14 60
  3 Лаціо 23 14 4 5 58-29 46
  4 Інтер 23 12 9 2 38-18 45
  5 Рома 23 13 5 5 32-16 44
  6 Сампдорія 23 11 5 7 42-32 38
  7 Аталанта 23 10 6 7 35-27 36
  8 Мілан 23 10 5 8 30-30 35
  9 Удінезе 23 10 3 10 36-32 33
  10 Торіно 23 7 12 4 33-29 33
  11 Фіорентина 24 8 7 9 33-31 31
  12 Болонья 23 8 3 12 28-35 27
  13 Дженоа 23 6 6 11 17-24 24
  14 Кальярі 23 7 3 13 22-34 24
  15 К'єво 23 5 7 11 21-40 22
  16 Сассуоло 23 6 4 13 14-41 22
  17 Кротоне 23 5 5 13 18-40 20
  18 СПАЛ 23 3 8 12 23-42 17
  19 Верона 23 4 4 15 22-46 16
  20 Беневенто 23 2 1 20 13-51 7
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