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01.03.2018  12:59

Мілан повторив вдалу серію часів Анчелотті

 

Зігравши внічию 0:0 із Лаціо у матчі-відповіді 1/2 фіналу Кубку Італії, Мілан повторив вдалу серію 9-рчної давнини.

Россонері продовжили свою безпрограшну серію до 13 матчів. В останній раз це вдавалося Мілану в 2009 році, коли командою керував Карло Анчелотті, пише Спорт-Експрес.

Зазначимо, що після того, як команду по ходу сезону очолив Дженнаро Гаттузо, Мілан вийшов в 1/8 фіналу Ліги Європи, пробився у фінал Кубка Італії і підібрався до четвертого місця в серії А, яке дає право на вихід в Лігу чемпіонів, на відстань семи очок.  

9 травня Мілан побореться із Ювентусом за Кубок Італії у фінальному матчі, який відбудеться в Римі на Стадіо Олімпіко.

Нагадаємо, що в 1/8 фіналу Ліги Європи Мілан зіграє 8 та 15 березня із лондонським Арсеналом.




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