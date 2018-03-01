241 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]01.03.2018 14:19
Верес розірвав контракт із основним нападником
|Михайло Сергійчук / footboom
Рівненський Верес за обопільною згодою розірвав контракт із Михайлом Сергійчуком.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
У поточному сезоні 26-річний Сергійчук провів за Верес 20 поєдинків, у яких забив 6 голів.
"Не підходжу цій команді. Як такої розмови з тренером у мене не було, ми поговорили з керівництвом і вирішили, що буде краще, якщо я піду. Більшою мірою ініціатива нашого розставання походила від керівництва Вереса", - цитує нападника footboom.
Нагадаємо, що раніше Сергійчук порівняв умови у Вересі й Олімпіку.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій