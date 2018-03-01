Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
241 перегляд Версія для друку Коментарі  [    ]
01.03.2018  14:19

Верес розірвав контракт із основним нападником

Михайло Сергійчук / footboom

Рівненський Верес за обопільною згодою розірвав контракт із Михайлом Сергійчуком.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

У поточному сезоні 26-річний Сергійчук провів за Верес 20 поєдинків, у яких забив 6 голів.

"Не підходжу цій команді. Як такої розмови з тренером у мене не було, ми поговорили з керівництвом і вирішили, що буде краще, якщо я піду. Більшою мірою ініціатива нашого розставання походила від керівництва Вереса", - цитує нападника footboom.

Нагадаємо, що раніше Сергійчук порівняв умови у Вересі й Олімпіку.




Читай також
Сергійчук порівняв умови у Вересі й Олімпіку
Адамюк і Сергійчук грають в спарингу Вереса проти Волині
Поступаленко і Сергійчук не допоможуть Олімпіку в матчі з Ворсклою
Олімпік дозаявив Моху, Сергійчука, Брікнера та Гриня
Останні публікації
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
22.02.2018
Футбол

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи

 
21.02.2018
Футбол

Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

 
Усі публікації
Новини
15:53
Бокс. Стало остаточно відомо, коли Ломаченко проведе наступний бій і хто буде суперником
15:35
Футбол. Генінсон: Матч Зірка - Олександрія, найімовірніше, буде перенесений на 6 березня
15:17
Футбол. Карпати підпишуть болівійського нападника Варгаса, - ЗМІ
14:55
Олімпіада. Росія винаймала вболівальників для своїх спортсменів у Пхенчхані за 100 тисяч рублів, - ЗМІ
14:36
Футбол. Вернидуб підтримав Динамо: Щиро бажаю витримати цю напругу
14:19
Футбол. Верес розірвав контракт із основним нападником
13:55
Футбол. У ФФУ розповіли про неприємний сценарій для Олімпіка на наступний сезон
13:41
Біатлон. Українська біатлоністка завоювала срібло юніорського чемпіонату світу
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
22.02.2018

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!