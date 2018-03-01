Верес розірвав контракт із основним нападником

Михайло Сергійчук / footboom

Рівненський Верес за обопільною згодою розірвав контракт із Михайлом Сергійчуком.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

У поточному сезоні 26-річний Сергійчук провів за Верес 20 поєдинків, у яких забив 6 голів.

"Не підходжу цій команді. Як такої розмови з тренером у мене не було, ми поговорили з керівництвом і вирішили, що буде краще, якщо я піду. Більшою мірою ініціатива нашого розставання походила від керівництва Вереса", - цитує нападника footboom.

Нагадаємо, що раніше Сергійчук порівняв умови у Вересі й Олімпіку.