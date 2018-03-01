Карпати підпишуть болівійського нападника Варгаса, - ЗМІ

Родріго Варгас

Львівські Карпати можуть підсилитися форвардом з Болівії Родріго Варгасом.

Про це повідомляє місцеве видання Pagina Siete.

"Сьогодні у мене чудовий настрій, я зміг домовитися з президентом. Він зрозумів мене і не буде перешкоджати переходу. Уже в п'ятницю я хочу вирушити до України", - сказав Варгас.

Також трансфер подвердив агент футболіста Сільвіо Фонтана.

"Ми повернули Стронгесту бонус, який Варгас отримав при підписанні контракту з клубом, економічна частина переходу залагоджена. Родріго завжди хотів покинути Болівію", - сказав Фонтана.

Родріго Варгас - вихованець Петролеро, за який із 2011 до 2016 року провів 114 матчів і забив 20 голів.

Минулий сезон болівієць починав у клубі Насьональ Потосі (10 матчів, 0 голів), а потім повернувся в Петролеро (41 матч, 16 голів).

У складі Стронгест футболіст не провів жодного матчу.

Також Варгас провів 3 матчі в складі збірної Болівії, останній раз викликався восени 2017 року, пише Трибуна.

Нагадаємо, що ЗМІ повідомили про значні санкції щодо Карпат.