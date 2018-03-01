Карпати підпишуть болівійського нападника Варгаса, - ЗМІ
|Родріго Варгас
Львівські Карпати можуть підсилитися форвардом з Болівії Родріго Варгасом.
Про це повідомляє місцеве видання Pagina Siete.
"Сьогодні у мене чудовий настрій, я зміг домовитися з президентом. Він зрозумів мене і не буде перешкоджати переходу. Уже в п'ятницю я хочу вирушити до України", - сказав Варгас.
Також трансфер подвердив агент футболіста Сільвіо Фонтана.
"Ми повернули Стронгесту бонус, який Варгас отримав при підписанні контракту з клубом, економічна частина переходу залагоджена. Родріго завжди хотів покинути Болівію", - сказав Фонтана.
Родріго Варгас - вихованець Петролеро, за який із 2011 до 2016 року провів 114 матчів і забив 20 голів.
Минулий сезон болівієць починав у клубі Насьональ Потосі (10 матчів, 0 голів), а потім повернувся в Петролеро (41 матч, 16 голів).
У складі Стронгест футболіст не провів жодного матчу.
Також Варгас провів 3 матчі в складі збірної Болівії, останній раз викликався восени 2017 року, пише Трибуна.
Нагадаємо, що ЗМІ повідомили про значні санкції щодо Карпат.
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