Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
51 перегляд Версія для друку Коментарі  [    ]
01.03.2018  15:35

Генінсон: Матч Зірка - Олександрія, найімовірніше, буде перенесений на 6 березня

Володимир Генінсон / footboom

Матч 22 туру УПЛ між кропивницькою Зіркою та Олександрією скоріше за все відбудеться не 3, а 6 березня через снігопади.

Про це заявив президент УПЛ Володимир Генінсон.

"Щойно отримали лист від Зірки з проханням перенести матч на вівторок, 6 березня. Через погодні умови дирекція Прем'єр-ліги, швидше за все, піде назустріч і перенесе гру на цю дату. Зауважу, що це матч між клубами з другої шістки. Обидві команди не борються за місця в першій шістці, тому з перенесенням не повинно виникнути ніяких проблем. Матч відбудеться о 14:00, як планувалося раніше", - цитує Генінсона footboom.

Нагадаємо, що інші матчі 22 туру УПЛ переносити не збирається.




Читай також
Через негоду та сніговій можуть перенести декілька матчів 22-го туру УПЛ
В УПЛ отримали документи по "маріупольській справі" та внесли зміни у турнірну таблицю чемпіонату
В УПЛ визначилися з датами і часом початків матчів 23-го туру
Вихованець Монако буде грати в УПЛ?
Останні публікації
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
22.02.2018
Футбол

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи

 
21.02.2018
Футбол

Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

 
Усі публікації
Новини
15:53
Бокс. Стало остаточно відомо, коли Ломаченко проведе наступний бій і хто буде суперником
15:35
Футбол. Генінсон: Матч Зірка - Олександрія, найімовірніше, буде перенесений на 6 березня
15:17
Футбол. Карпати підпишуть болівійського нападника Варгаса, - ЗМІ
14:55
Олімпіада. Росія винаймала вболівальників для своїх спортсменів у Пхенчхані за 100 тисяч рублів, - ЗМІ
14:36
Футбол. Вернидуб підтримав Динамо: Щиро бажаю витримати цю напругу
14:19
Футбол. Верес розірвав контракт із основним нападником
13:55
Футбол. У ФФУ розповіли про неприємний сценарій для Олімпіка на наступний сезон
13:41
Біатлон. Українська біатлоністка завоювала срібло юніорського чемпіонату світу
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
22.02.2018

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!