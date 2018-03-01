51 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]01.03.2018 15:35
Генінсон: Матч Зірка - Олександрія, найімовірніше, буде перенесений на 6 березня
|Володимир Генінсон / footboom
Матч 22 туру УПЛ між кропивницькою Зіркою та Олександрією скоріше за все відбудеться не 3, а 6 березня через снігопади.
Про це заявив президент УПЛ Володимир Генінсон.
"Щойно отримали лист від Зірки з проханням перенести матч на вівторок, 6 березня. Через погодні умови дирекція Прем'єр-ліги, швидше за все, піде назустріч і перенесе гру на цю дату. Зауважу, що це матч між клубами з другої шістки. Обидві команди не борються за місця в першій шістці, тому з перенесенням не повинно виникнути ніяких проблем. Матч відбудеться о 14:00, як планувалося раніше", - цитує Генінсона footboom.
Нагадаємо, що інші матчі 22 туру УПЛ переносити не збирається.
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