Аль-Ахлі Реброва здобув розгромну перемогу

Сергій Ребров

Аль-Ахлі Сергія Реброва здобув чергову перемогу в чемпіонаті Саудівської Аравії.

В матчі проти Аль-Таавона команда українського тренера виграла з рахунком 5:0.

Чемпіонат Саудівської Аравії

23-й тур

Аль-Ахлі - Аль-Таавон - 5:0

Раніше повідомлялося, що клуб Реброва продовжує переможну ходу в азійській Лізі чемпіонів.

Також була інформація, що Реброва звільнять з Аль-Ахлі.