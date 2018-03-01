280 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]01.03.2018 21:39
Аль-Ахлі Реброва здобув розгромну перемогу
|Сергій Ребров
Аль-Ахлі Сергія Реброва здобув чергову перемогу в чемпіонаті Саудівської Аравії.
В матчі проти Аль-Таавона команда українського тренера виграла з рахунком 5:0.
Чемпіонат Саудівської Аравії
23-й тур
Аль-Ахлі - Аль-Таавон - 5:0
Раніше повідомлялося, що клуб Реброва продовжує переможну ходу в азійській Лізі чемпіонів.
Також була інформація, що Реброва звільнять з Аль-Ахлі.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій