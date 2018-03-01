ФФУ відклала рішення щодо договорняків молодіжок Олімпіка

Олімпік

КДК ФФУ відклав прийняття рішення по підозрілим матчам молодіжних команд Олімпіка.

Як відомо, клуб потрапив в поле зору Комітету з етики через дивні матчів молодіжок ще в 2015 році. Але як повідомляє телеканал Футбол 1, КДК ФФУ знову виявився не готовий прийняти рішення у цій справі.

Розгляд справи перенесено на наступне засідання, до якого КДК створить робочу групу для аналізу міжнародного досвіду реагування на подібні ситуації.

Джерело також додає, що ФФУ розглядає аж 35 дивних епізодів з боку команд Олімпіка U-21 і U-19.

Раніше у ФФУ розповіли про неприємний сценарій для Олімпіка на наступний сезон.