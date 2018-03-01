Зінченко вийшов на заміну в грі проти Арсенала

Олександр Зінченко

Гравець Манчестер Сіті Олександр Зінченко вийшов на заміну в матчі 28-го туру АПЛ проти Арсеналу.

Як відомо, у поточному сезоні український хавбек провів 9 матчів у складі англійського клубу.

Раніше була інформація, що Зінченко обзавівся особистим дієтологом.