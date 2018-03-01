375 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]01.03.2018 23:20
Зінченко вийшов на заміну в грі проти Арсенала
|Олександр Зінченко
Гравець Манчестер Сіті Олександр Зінченко вийшов на заміну в матчі 28-го туру АПЛ проти Арсеналу.
72. CITY SUB | After picking up a knock, @kylewalker2 is replaced by @Azinchenko17. #afcvcity— Manchester City (@ManCity) 1 березня 2018 р.
🔴 0-3 🔵 pic.twitter.com/pJcY2fB5DF
Як відомо, у поточному сезоні український хавбек провів 9 матчів у складі англійського клубу.
Раніше була інформація, що Зінченко обзавівся особистим дієтологом.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій