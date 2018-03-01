105 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]01.03.2018 23:39
Карпати підписали аргентинського форварда
Нападник Катріель Санчес став гравцем Карпат.
Про деталі угоди поки інформації немає.
Катріель Санчес - гравець Карпат! Ласкаво просимо в сім'ю! pic.twitter.com/SwugPOp16J— FC Karpaty Lviv (@FCKarpatyLviv) 1 березня 2018 р.
Останнім клубом 19-річного футболіста був аргентинський Тальєрес.
Раніше була інформація, що Карпати підпишуть болівійського нападника Варгаса.
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