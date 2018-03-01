Карпати підписали аргентинського форварда

Нападник Катріель Санчес став гравцем Карпат.

Про деталі угоди поки інформації немає.

Катріель Санчес - гравець Карпат! Ласкаво просимо в сім'ю! pic.twitter.com/SwugPOp16J — FC Karpaty Lviv (@FCKarpatyLviv) 1 березня 2018 р.

Останнім клубом 19-річного футболіста був аргентинський Тальєрес.

Раніше була інформація, що Карпати підпишуть болівійського нападника Варгаса.