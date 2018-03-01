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01.03.2018  23:52

Манчестер Сіті розгромив Арсенал в 28-му турі чемпіонату Англії

 

В останньому матчі 28-го туру АПЛ лондонський Арсенал розгромно програв Манчестер Сіті.

Відзначимо, що українець Олександр Зінченко вийшов у цій грі на заміну.

Чемпіонат Англії

28 тур

1 березня

Арсенал – Манчестер Сіті 0:3 (0:3, 0:0)

Голи: 0:1 – 15 Бернарду Сілва, 0:2 – 28 Сільва, 0:3 – 33 Сане 

    І В Н П М О
  1 Манчестер Сіті 28 24 3 1 82-20 75
  2 Манчестер Юнайтед 28 18 5 5 53-20 59
  3 Ліверпуль 28 16 9 3 65-32 57
+1 4 Тоттенгем 28 16 7 5 53-24 55
-1 5 Челсі 28 16 5 7 50-25 53
  6 Арсенал 28 13 6 9 51-39 45
  7 Бернлі 28 9 10 9 22-25 37
  8 Лестер 28 9 9 10 40-41 36
  9 Евертон 28 9 7 12 32-47 34
+1 10 Вотфорд 28 9 6 13 38-47 33
-1 11 Борнмут 28 8 8 12 33-43 32
+2 12 Брайтон 28 7 10 11 26-37 31
-1 13 Вест Гем 28 7 9 12 35-50 30
+3 14 Гаддерсфілд 28 8 6 14 25-48 30
-2 15 Ньюкасл 28 7 8 13 27-38 29
+2 16 Саутгемптон 28 5 12 11 29-41 27
-2 17 Крістал Пелас 28 6 9 13 25-43 27
-2 18 Свонсі 28 7 6 15 21-41 27
  19 Сток Сіті 28 6 8 14 28-54 26
  20 Вест Бромвіч 28 3 11 14 22-42 20




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