245 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]01.03.2018 23:52
Манчестер Сіті розгромив Арсенал в 28-му турі чемпіонату Англії
В останньому матчі 28-го туру АПЛ лондонський Арсенал розгромно програв Манчестер Сіті.
Відзначимо, що українець Олександр Зінченко вийшов у цій грі на заміну.
Чемпіонат Англії
28 тур
1 березня
Арсенал – Манчестер Сіті 0:3 (0:3, 0:0)
Голи: 0:1 – 15 Бернарду Сілва, 0:2 – 28 Сільва, 0:3 – 33 Сане
|№
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Манчестер Сіті
|28
|24
|3
|1
|82-20
|75
|2
|Манчестер Юнайтед
|28
|18
|5
|5
|53-20
|59
|3
|Ліверпуль
|28
|16
|9
|3
|65-32
|57
|+1
|4
|Тоттенгем
|28
|16
|7
|5
|53-24
|55
|-1
|5
|Челсі
|28
|16
|5
|7
|50-25
|53
|6
|Арсенал
|28
|13
|6
|9
|51-39
|45
|7
|Бернлі
|28
|9
|10
|9
|22-25
|37
|8
|Лестер
|28
|9
|9
|10
|40-41
|36
|9
|Евертон
|28
|9
|7
|12
|32-47
|34
|+1
|10
|Вотфорд
|28
|9
|6
|13
|38-47
|33
|-1
|11
|Борнмут
|28
|8
|8
|12
|33-43
|32
|+2
|12
|Брайтон
|28
|7
|10
|11
|26-37
|31
|-1
|13
|Вест Гем
|28
|7
|9
|12
|35-50
|30
|+3
|14
|Гаддерсфілд
|28
|8
|6
|14
|25-48
|30
|-2
|15
|Ньюкасл
|28
|7
|8
|13
|27-38
|29
|+2
|16
|Саутгемптон
|28
|5
|12
|11
|29-41
|27
|-2
|17
|Крістал Пелас
|28
|6
|9
|13
|25-43
|27
|-2
|18
|Свонсі
|28
|7
|6
|15
|21-41
|27
|19
|Сток Сіті
|28
|6
|8
|14
|28-54
|26
|20
|Вест Бромвіч
|28
|3
|11
|14
|22-42
|20
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