Манчестер Сіті розгромив Арсенал в 28-му турі чемпіонату Англії

В останньому матчі 28-го туру АПЛ лондонський Арсенал розгромно програв Манчестер Сіті.

Відзначимо, що українець Олександр Зінченко вийшов у цій грі на заміну.

Чемпіонат Англії

28 тур

1 березня

Арсенал – Манчестер Сіті 0:3 (0:3, 0:0)

Голи: 0:1 – 15 Бернарду Сілва, 0:2 – 28 Сільва, 0:3 – 33 Сане