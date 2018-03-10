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09.03.2018  23:50

Рома перед Шахтарем розгромила Торіно у Серії А. Матч 28-го туру чемпіонату Італії

 

9 березня розпочалися матчі 28-го туру першості Серії А.

Так, суперник Шахтаря по 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Рома розгромила Торіно 3:0.

Голами у вовків відмітилися Костас Манолас, Даніеле де Россі та Лоренцо Пеллегріні.

Завдяки перемозі Рома йде третьою із 56 очками, збільшивши відрив від принципового суперника Лаціо на 4 пункти. 

Чемпіонат Італії-2017/18

28-й тур

9 березня

Рома - Торіно - 3:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 56 Манолас, 2:0 -73 де Россі, 3:0 - 90 Пеллегріні.

Нагадаємо, матч Рома - Шахтар відбудеться 14 березня у Римі. 21 лютого у Харкові українська команда здобула перемогу 2:1

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