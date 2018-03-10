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295 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]09.03.2018 23:50
Рома перед Шахтарем розгромила Торіно у Серії А. Матч 28-го туру чемпіонату Італії
9 березня розпочалися матчі 28-го туру першості Серії А.
Так, суперник Шахтаря по 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Рома розгромила Торіно 3:0.
Голами у вовків відмітилися Костас Манолас, Даніеле де Россі та Лоренцо Пеллегріні.
Triplice fischio! Vinciamo noi!— AS Roma (@OfficialASRoma) 9 березня 2018 р.
Manolas ⚽️
De Rossi ⚽️@LorePelle7 ⚽️#RomaTorino 3⃣-0⃣#ASRoma pic.twitter.com/MyT8Azy5qs
Завдяки перемозі Рома йде третьою із 56 очками, збільшивши відрив від принципового суперника Лаціо на 4 пункти.
Чемпіонат Італії-2017/18
28-й тур
9 березня
Рома - Торіно - 3:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 56 Манолас, 2:0 -73 де Россі, 3:0 - 90 Пеллегріні.
Нагадаємо, матч Рома - Шахтар відбудеться 14 березня у Римі. 21 лютого у Харкові українська команда здобула перемогу 2:1.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій