Монако переміг Страсбур на виїзді. Матч 29-го туру чемпіонату Франції

9 березня у рамках 29-го туру чемпіонату Франції Монако переміг Страсбур 3:1 на виїзді.

Голами у монегасків відзначилися Стеван Йоветич, Роні Лопеш та Фабінью. У господарів гол престижу записав на свій рахунок Стефан Баокен.

Таким чином, Монако зміцнив позиції на другому рядку турнірної таблиці.

Чемпіонат Франції-2017/18

29-й тур

9 березня

Страсбур - Монако - 1:3 (1:3)

Голи: 0:1 - 5 Йоветич, 1:1 - 19 Баокен, 1:2 - 21 Лопеш, 1:3 - 41 Фабіньо.

Раніше повідомлялося, що лідер Ліги 1 ПСЖ може недорахуватися декількох гравців наприкінці сезону.

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