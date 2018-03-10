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70 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]09.03.2018 23:58
Монако переміг Страсбур на виїзді. Матч 29-го туру чемпіонату Франції
9 березня у рамках 29-го туру чемпіонату Франції Монако переміг Страсбур 3:1 на виїзді.
Голами у монегасків відзначилися Стеван Йоветич, Роні Лопеш та Фабінью. У господарів гол престижу записав на свій рахунок Стефан Баокен.
Таким чином, Монако зміцнив позиції на другому рядку турнірної таблиці.
Solides et efficaces, les Rouge et Blanc s'imposent à la Meinau !— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 9 березня 2018 р.
⚽️ 4' @sjovetic
⚽️ 21' @Rony10Lopes
⚽️ 41' Fabinho
1⃣-3⃣ #RCSAASM pic.twitter.com/S5ABbO4T5U
Чемпіонат Франції-2017/18
29-й тур
9 березня
Страсбур - Монако - 1:3 (1:3)
Голи: 0:1 - 5 Йоветич, 1:1 - 19 Баокен, 1:2 - 21 Лопеш, 1:3 - 41 Фабіньо.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій