Депортиво без Коваля програв Жироні у матчі 28-го туру чемпіонату Іспанії

Жирона перемогла Депортиво 2:0 у рамках 29-го туру першості Примери.

Матч відбудвся 9 березня.

Ворота клубу із Ла Коруньї захищав Рубен Мартінес, тоді як українець Максим Коваль відбував дискваліфікацію за вилучення у попередньому матчі.

Жирона завдяки перемозі піднялася на 6-е місце.

Чемпіонат Іспанії-2017/18

29-й тур

9 березня

Жирона - Депортиво - 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 21 Стуані, 2:0 - 57 Хуанпе.

Нагадаємо, після попередньої гри головний тренер Депора Кларенс Зеєдоорф заступився за Коваля.

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