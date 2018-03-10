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269 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]10.03.2018 00:18
Депортиво без Коваля програв Жироні у матчі 28-го туру чемпіонату Іспанії
Жирона перемогла Депортиво 2:0 у рамках 29-го туру першості Примери.
Матч відбудвся 9 березня.
Ворота клубу із Ла Коруньї захищав Рубен Мартінес, тоді як українець Максим Коваль відбував дискваліфікацію за вилучення у попередньому матчі.
Жирона завдяки перемозі піднялася на 6-е місце.
Чемпіонат Іспанії-2017/18
29-й тур
9 березня
#GironaDépor: final en Montilivi! #DaleDÉ pic.twitter.com/4vUxMy11Tv— RC Deportivo (@RCDeportivo) 9 березня 2018 р.
Жирона - Депортиво - 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 21 Стуані, 2:0 - 57 Хуанпе.
Нагадаємо, після попередньої гри головний тренер Депора Кларенс Зеєдоорф заступився за Коваля.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій