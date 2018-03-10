Колишній захисник Шахтаря підписав контракт з командою Мазяра
|Олександр Воловик
Екс-гравець донецького Металурга і Шахтаря 32-річний Олександр Воловик підписав контракт з казахстанським Акжайиком.
Українець буде виступати під 3-м номером.
2017 рік вихованець Поділля провів в Актобе, в складі якого був визнаний уболівальниками найкращим захисником команди, повідомляє офіційний сайт казахстанського клубу.
Відзначимо, що за межами України, крім Актобе, Воловик також захищав кольори бельгійського Льовена.
ОФИЦИАЛЬНО: Воловик и Кейлер игроки «Акжайыка» __________________________________________________ «Акжайык» продолжает укреплять состав перед стартом нового сезона. Контракт с клубом подписали двое новичков уральской команды. Выступавший в прошлом сезоне за «Актобе» Александр Воловик подписал контракт с нашей командой и будет выступать под номером «3». А воспитанник академии ФК «Кайрат» Сергей Кейлер выбрал номер «6». Сегодня игроки приняли участие в презентации новой игровой формы «Акжайыка» на предстоящий сезон. Пресс-служба ФК «Акжайык» #ВпередАкжайык #kazakhstanpremierleague #fcakzhayik #akzhayik #uralskfan #uralsk #uralultras #uralskgorod #kazfootball #kazsport #sport #newseazon2018
Раніше повідомлялося, що Воловик потрапив до символічної збірної чемпіонату Казахстану.
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