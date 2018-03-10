Колишній захисник Шахтаря підписав контракт з командою Мазяра

Олександр Воловик

Екс-гравець донецького Металурга і Шахтаря 32-річний Олександр Воловик підписав контракт з казахстанським Акжайиком.

Українець буде виступати під 3-м номером.

2017 рік вихованець Поділля провів в Актобе, в складі якого був визнаний уболівальниками найкращим захисником команди, повідомляє офіційний сайт казахстанського клубу.

Відзначимо, що за межами України, крім Актобе, Воловик також захищав кольори бельгійського Льовена.

Раніше повідомлялося, що Воловик потрапив до символічної збірної чемпіонату Казахстану.