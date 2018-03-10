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214 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]10.03.2018 13:16
Бущан: До Росії грати б не поїхав. ВІДЕО
|Георгій Бущан
Основний кіпер київського Динамо Гергій Бущан, який зараз відновлюється після травми не поїхав би грати до Росії.
Про це заявив сам кіпер у програмі Футбольний на голову.
"Зараз я би стовідсотково не поїхав до Росії", - зазначив Гергій.
"Раніше? Можливо, але не факт і дівлячись до якої команди", - продовжив український голкіпер.
"Свого часу, що до війни з Росією в мене була пропозиція від Анжі, але я відмовив", - сказав Бущан.
Нагадаємо, що через травму Бущана кияни в екстренному порядку заявили зіркого голкіпера.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій