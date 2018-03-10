Бущан: До Росії грати б не поїхав. ВІДЕО

Георгій Бущан

Основний кіпер київського Динамо Гергій Бущан, який зараз відновлюється після травми не поїхав би грати до Росії.

Про це заявив сам кіпер у програмі Футбольний на голову.

"Зараз я би стовідсотково не поїхав до Росії", - зазначив Гергій.

"Раніше? Можливо, але не факт і дівлячись до якої команди", - продовжив український голкіпер.

"Свого часу, що до війни з Росією в мене була пропозиція від Анжі, але я відмовив", - сказав Бущан.

Нагадаємо, що через травму Бущана кияни в екстренному порядку заявили зіркого голкіпера.