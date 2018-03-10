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140 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]10.03.2018 13:45
Де дивитися матч 23-го туру чемпіонату України Зірка - Сталь
|УПЛ
У грі 23-го туру другого етапу УПЛ Зірка з Кропивницького прийматиме Сталь з Кам'янського.
Початок гри о 14:00.
Трансляцію поєдинку проведе телеканал Футбол 2.
Також трансляція буде доступна за цим посиланням. (Увага! Трансляція платна).
Нагадаємо, що напередодні Шахтар у Полтаві розгромив Ворсклу.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій