Де дивитися матч 23-го туру чемпіонату України Зірка - Сталь

УПЛ

У грі 23-го туру другого етапу УПЛ Зірка з Кропивницького прийматиме Сталь з Кам'янського.

Початок гри о 14:00.

Трансляцію поєдинку проведе телеканал Футбол 2.

Також трансляція буде доступна за цим посиланням. (Увага! Трансляція платна).

Нагадаємо, що напередодні Шахтар у Полтаві розгромив Ворсклу.