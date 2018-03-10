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404 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]10.03.2018 14:17
F*ck you too: нападник Динамо відповів зухвалому вболівальнику. ФОТО
|Жуніор Мораес / ФК Динамо Київ
Вболівальник з болгарії пред'явив претензію нападнику Динамо Жуніору Мораесу через програну ставку в букмекерській конторі
"Колян Манолов" поставив на перемогу римлян, проте гол Жуніора Мораєса наприкінці подарував біло-синім нічию і водночас залишив шансів вболівальника на перемогу в букмекерській конторі.
У відповідь на це Мораес порадив наступного разу ставити на Динамо і відправив свого ненависника туди ж, куди сам був посланий.
"Ти вбив мою мрію і змусив втратити гроші", - написав фанат ЦСКА.
"Наступного разу став на перемогу "Динамо", - цитує Мораеса 1927.
Нагадаємо, що Мораес забив шедевральний гол у ворота Лаціо.
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