Роман Зозуля не встиг відновитися до матчу з Осасуною

Роман Зозуля

Український форвард Альбасете Роман Зозуля пропустить поєдинок 30-го туру Сегунди проти Осасуни.

Наставник кажанів оголосив заявку на майбутній матч і там не виявилося українського нападника.

Раніше повідомлялося, що українець отримав травму гомілкостопа у матчі проти Хінастіка з Таррагони.

Останній раз форвард виходив на поле ще 11 лютого.

Нагадаємо, що в поточному сезоні Зозуля провів 20 поєдинків у всіх турнірах, в яких йому вдалося забити 7 голів і віддати 3 гольові передачі.

Раніше повідомлялося, що Зозуля отримав преміальний BMW від Альбасете.