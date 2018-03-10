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86 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]10.03.2018 14:59
Роман Зозуля не встиг відновитися до матчу з Осасуною
|Роман Зозуля
Український форвард Альбасете Роман Зозуля пропустить поєдинок 30-го туру Сегунди проти Осасуни.
Наставник кажанів оголосив заявку на майбутній матч і там не виявилося українського нападника.
Раніше повідомлялося, що українець отримав травму гомілкостопа у матчі проти Хінастіка з Таррагони.
Останній раз форвард виходив на поле ще 11 лютого.
Нагадаємо, що в поточному сезоні Зозуля провів 20 поєдинків у всіх турнірах, в яких йому вдалося забити 7 голів і віддати 3 гольові передачі.
Раніше повідомлялося, що Зозуля отримав преміальний BMW від Альбасете.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій