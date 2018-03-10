Манчестер Юнайтед переміг Ліверпуль, Челсі виграв у Крістал Пеласа. Матчі 30-го туру чемпіонату Англії
У 30-му турі АПЛ Манчестер Юнайтед переміг Ліверпуль 2:1.
Дублем у складі манкуніанців відзначився Решфорд.
Нагадаємо, що Ліверпуль перемігши Порту, вийшов до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.
Чемпіонат Англії
30-й тур
10 березня
Манчестер Юнайтед - Ліверпуль 2:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 14 Решфорд, 2:0 - 24 Решфорд, 2:1 - 66, автогол Байі
FULL-TIME Man Utd 2-1 Liverpool@MarcusRashford inspires the Red Devils to an excellent victory at Old Trafford #MUNLIV pic.twitter.com/I4wrNBlL7i— Premier League (@premierleague) 10 березня 2018 р.
Вест Бромвіч – Лестер 1:4 (1:1, 0:3)
Голи: 1:0 – 8 Рондон, 1:1 – 21 Варді, 1:2 – 62 Марез, 1:3 – 76 Іхеаначо, 1:4 – 90 Іборра
Ньюкасл – Саутгемптон 3:0 (2:0, 1:0)
Голи: 1:0 – 2 Кенеді, 2:0 – 29 Кенеді, 3:0 – 57 Рітчі
Гаддерсфілд – Свонсі 0:0 (0:0, 0:0)
Евертон – Брайтон 2:0 (0:0, 2:0)
Голи: 1:0 – 60, автогол Бонг, 2:0 – 76 Тосун
FT. Clean sheet + two goals = three points. #EFCmatchday pic.twitter.com/o8PwjRNAWO— Everton (@Everton) 10 березня 2018 р.
Вест Гем – Бернлі 0:3 (0:0, 0:3)
Голи: 0:1 – 66 Барнс, 0:2 – 70 Вуд, 0:3 – 81 Вуд
Челсі – Крістал Пелас 2:1 (2:0, 0:1)
Голи: 1:0 – 25 Вілліан, 2:0 – 32, автогол Келлі, 2:1 – 90 ван Анхолт.
Full-time: Chelsea 2-1 Crystal Palace!— Chelsea FC (@ChelseaFC) 10 березня 2018 р.
Back to winning ways! 🙌 #CHECRY pic.twitter.com/rDkOfnD2kD
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