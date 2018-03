Манчестер Юнайтед переміг Ліверпуль, Челсі виграв у Крістал Пеласа. Матчі 30-го туру чемпіонату Англії

У 30-му турі АПЛ Манчестер Юнайтед переміг Ліверпуль 2:1.

Дублем у складі манкуніанців відзначився Решфорд.

Нагадаємо, що Ліверпуль перемігши Порту, вийшов до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Чемпіонат Англії

30-й тур

10 березня

Манчестер Юнайтед - Ліверпуль 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 14 Решфорд, 2:0 - 24 Решфорд, 2:1 - 66, автогол Байі

FULL-TIME Man Utd 2-1 Liverpool@MarcusRashford inspires the Red Devils to an excellent victory at Old Trafford #MUNLIV pic.twitter.com/I4wrNBlL7i