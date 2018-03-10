СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
404 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]10.03.2018 19:13
Баварія забила шість м'ячів Гамбургу. Матчі 26-го туру чемпіонату Німеччини
Баварія в матчі 26-го туру познущалася над Гамбургом - 6:0.
Як відомо, наперердодні Шальке та Коноплянка здобули перемогу.
Чемпіонат Німеччини-2017/18
26-й тур
10 березня
Ганновер – Аугсбург 1:3 (1:2, 0:1)
Голи: 0:1 – 26 Грегорич, 1:1 – 37 Сане, 1:2 – 45 Качар, 1:3 – 83 Грегорич
Герта – Фрайбург 0:0 (0:0, 0:0)
Гоффенгайм – Вольфсбург 3:0 (1:0, 2:0)
Голи: 1:0 – 18 Шульц, 2:0 – 77 Гнабрі, 3:0 – 80, автогол Гілавогі
Баварія – Гамбург 6:0 (3:0, 3:0)
Голи: 1:0 – 8 Рібері, 2:0 – 12 Левандовськи, 3:0 – 19 Левандовськи, 4:0 – 55 Роббен, 5:0 – 81 Рібері, 6:0 – 90, пенальті Левандовськи
Feierabend! 👏👏👏👏👏👏 #FCBHSV #MiaSanMia pic.twitter.com/BOaoOroN3D— FC Bayern München (@FCBayern) 10 березня 2018 р.
Байєр - Боруссія М 19:30
Читай також
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
22.02.2018
Футбол
Футбол
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій