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10.03.2018  19:13

Баварія забила шість м'ячів Гамбургу. Матчі 26-го туру чемпіонату Німеччини

 

Баварія в матчі 26-го туру познущалася над Гамбургом - 6:0.

Як відомо, наперердодні Шальке та Коноплянка здобули перемогу.

Чемпіонат Німеччини-2017/18

26-й тур

10 березня

Ганновер – Аугсбург 1:3 (1:2, 0:1)

Голи: 0:1 – 26 Грегорич, 1:1 – 37 Сане, 1:2 – 45 Качар, 1:3 – 83 Грегорич

Герта – Фрайбург 0:0 (0:0, 0:0)

Гоффенгайм – Вольфсбург 3:0 (1:0, 2:0)

Голи: 1:0 – 18 Шульц, 2:0 – 77 Гнабрі, 3:0 – 80, автогол Гілавогі

Баварія – Гамбург 6:0 (3:0, 3:0)

Голи: 1:0 – 8 Рібері, 2:0 – 12 Левандовськи, 3:0 – 19 Левандовськи, 4:0 – 55 Роббен, 5:0 – 81 Рібері, 6:0 – 90, пенальті Левандовськи

Байєр - Боруссія М 19:30

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