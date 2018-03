Капітан Реала сходив в туалет під час матчу з Ейбаром

Капітан Реала Серхіо Рамос сходив в туалет під час матчу з Ейбаром.

Рамос звернувся до судді на 73-й хвилині і швидко пішов у підтрибунне приміщення, залишивши Реал вдесятьох. Через п'ять хвилин гравець повернувся у гру.

На післяматчевій прес-конференції Зідан сказав: "Я думаю, він сходив спорожнитися".

Після матчу Серхіо в Твіттері прокоментував епізод:

"Природа кличе. Сходив туди-назад. Перезарядився. Забили гол. Зараз додому. Так тримати!", - написав Рамос.

Típico apretón. / Nature calls.🤭

Salir. Entrar. / Out & back in. 🏃🏻‍♂

Vuelta a la carga. / Reload. 🔋

Gol del equipo. / Team goal. ⚽️

➕3⃣

Y vuelta a casa. / Back home. 🏠

¡Seguimos! / Let's keep it up.💪#HalaMadrid pic.twitter.com/2r67vxEZlq