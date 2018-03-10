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10.03.2018  19:48

Капітан Реала сходив в туалет під час матчу з Ейбаром

Серхіо Рамос

Капітан Реала Серхіо Рамос сходив в туалет під час матчу з Ейбаром.

Рамос звернувся до судді на 73-й хвилині і швидко пішов у підтрибунне приміщення, залишивши Реал вдесятьох. Через п'ять хвилин гравець повернувся у гру.

На післяматчевій прес-конференції Зідан сказав: "Я думаю, він сходив спорожнитися".

Після матчу Серхіо в Твіттері прокоментував епізод:

"Природа кличе. Сходив туди-назад. Перезарядився. Забили гол. Зараз додому. Так тримати!", - написав Рамос.

Раніше була інформація, що Рамос став рекордсменом Ліги чемпіонів.





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