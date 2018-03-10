Капітан Реала сходив в туалет під час матчу з Ейбаром
|Серхіо Рамос
Капітан Реала Серхіо Рамос сходив в туалет під час матчу з Ейбаром.
Рамос звернувся до судді на 73-й хвилині і швидко пішов у підтрибунне приміщення, залишивши Реал вдесятьох. Через п'ять хвилин гравець повернувся у гру.
На післяматчевій прес-конференції Зідан сказав: "Я думаю, він сходив спорожнитися".
Після матчу Серхіо в Твіттері прокоментував епізод:
"Природа кличе. Сходив туди-назад. Перезарядився. Забили гол. Зараз додому. Так тримати!", - написав Рамос.
Típico apretón. / Nature calls.🤭— Sergio Ramos (@SergioRamos) 10 березня 2018 р.
Salir. Entrar. / Out & back in. 🏃🏻♂
Vuelta a la carga. / Reload. 🔋
Gol del equipo. / Team goal. ⚽️
➕3⃣
Y vuelta a casa. / Back home. 🏠
¡Seguimos! / Let's keep it up.💪#HalaMadrid pic.twitter.com/2r67vxEZlq
Раніше була інформація, що Рамос став рекордсменом Ліги чемпіонів.
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