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10.03.2018  20:05

Метц пропустив п'ять м'ячів від ПСЖ. Матчі 29-го туру чемпіонату Франції

 

ПСЖ в матчі 29-го туру французької Ліги 1 на своєму полі впевнено виграв у Метцу.

Як відомо, напередодні Монако переміг Страсбур на виїзді. 

Чемпіонат Франції-2017/18

29-й тур

10 березня

ПСЖ – Метц 5:0 (4:0, 1:0)

Голи: 1:0 – 5 Меньє, 2:0 – 20 Нкунку, 3:0 – 28 Нкунку, 4:0 – 45 Мбаппе, 5:0 – 82 Тіаго Сілва

Ренн - Сент-Етьєн 21:00

Нант - Труа 21:00

Лілль - Монпельє 21:00

Діжон - Ам'єн 21:00

Бордо - Анже 21:00

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