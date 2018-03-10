Метц пропустив п'ять м'ячів від ПСЖ. Матчі 29-го туру чемпіонату Франції

ПСЖ в матчі 29-го туру французької Ліги 1 на своєму полі впевнено виграв у Метцу.

Як відомо, напередодні Монако переміг Страсбур на виїзді.

Чемпіонат Франції-2017/18

29-й тур

10 березня

ПСЖ – Метц 5:0 (4:0, 1:0)

Голи: 1:0 – 5 Меньє, 2:0 – 20 Нкунку, 3:0 – 28 Нкунку, 4:0 – 45 Мбаппе, 5:0 – 82 Тіаго Сілва

90' C'est terminé ! Paris remporte ce match 5 buts à 0 face à Metz #PSGFCM pic.twitter.com/DvxW8ZePfQ — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 10 березня 2018 р.

Ренн - Сент-Етьєн 21:00

Нант - Труа 21:00

Лілль - Монпельє 21:00

Діжон - Ам'єн 21:00

Бордо - Анже 21:00

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