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79 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]10.03.2018 20:05
Метц пропустив п'ять м'ячів від ПСЖ. Матчі 29-го туру чемпіонату Франції
ПСЖ в матчі 29-го туру французької Ліги 1 на своєму полі впевнено виграв у Метцу.
Як відомо, напередодні Монако переміг Страсбур на виїзді.
Чемпіонат Франції-2017/18
29-й тур
10 березня
ПСЖ – Метц 5:0 (4:0, 1:0)
Голи: 1:0 – 5 Меньє, 2:0 – 20 Нкунку, 3:0 – 28 Нкунку, 4:0 – 45 Мбаппе, 5:0 – 82 Тіаго Сілва
90' C'est terminé ! Paris remporte ce match 5 buts à 0 face à Metz #PSGFCM pic.twitter.com/DvxW8ZePfQ— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 10 березня 2018 р.
Ренн - Сент-Етьєн 21:00
Нант - Труа 21:00
Лілль - Монпельє 21:00
Діжон - Ам'єн 21:00
Бордо - Анже 21:00
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E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій