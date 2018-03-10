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446 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]10.03.2018 20:58
Екс-нападник Динамо і Карпат гратиме в Польщі?
|Олександр Гладкий / Динамоманія
Екс-форвард Динамо Олександр Гладкий може працевлаштуватися в Польщі.
Гравець найближчим має пройти медогляд в одному з клубів місцевого елітного дивізіону, що займає місце у верхній частині турнірної таблиці, пише Динамомания.
Раніше була інформація, що Гладкий відмовився від переходу в угорський клуб через маленьку заробітну плату.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій