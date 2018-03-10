Екс-нападник Динамо і Карпат гратиме в Польщі?

Олександр Гладкий / Динамоманія

Екс-форвард Динамо Олександр Гладкий може працевлаштуватися в Польщі.

Гравець найближчим має пройти медогляд в одному з клубів місцевого елітного дивізіону, що займає місце у верхній частині турнірної таблиці, пише Динамомания.

Раніше була інформація, що Гладкий відмовився від переходу в угорський клуб через маленьку заробітну плату.