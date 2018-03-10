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293 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]10.03.2018 22:18
Українець забив дебютний гол у складі польського клубу. ВІДЕО
|Олексій Дитятьєв
Захисник Краковії Олексій Дитятьєв забив перший гол за клуб в матчі 27-го туру чемпіонату Польщі проти Погоні (3:0).
Відзначимо, що у поточному сезоні Дитятьєв провів 17 матчів у складі Кравоквії.
Раніше була інформація, що екс-нападник Динамо і Карпат гратиме в Польщі.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій