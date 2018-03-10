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10.03.2018  22:18

Українець забив дебютний гол у складі польського клубу. ВІДЕО

Олексій Дитятьєв

Захисник Краковії Олексій Дитятьєв забив перший гол за клуб в матчі 27-го туру чемпіонату Польщі проти Погоні (3:0).

Відзначимо, що у поточному сезоні Дитятьєв провів 17 матчів у складі Кравоквії.

Раніше була інформація, що екс-нападник Динамо і Карпат гратиме в Польщі.





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