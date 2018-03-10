В Іспанії з'явилися автобуси із зображенням українського футболіста

Роман Зозуля /albacetebalompie.es

Український форвард Роман Зозуля заслужив популярність в Альбасете.

Агент футболіст на сторінці Facebook опублікував фото, на яких на місцевих автобусах зображений Роман Зозуля, який став героєм реклами автострахування.

Раніше була інформація, що Зозуля близький до того, щоб пропустити місяць у чемпіонаті Іспанії через травму.