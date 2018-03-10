Верона перемогла К'єво у 28-му турі чемпіонату Італії

Верона на своєму полі виграла у К'єво з мінімальним рахунком в 28-му турі Серії А.

Нагадаємо, напередодні Рома розгромила Торіно.

Чемпіонат Італії-2017/18

28-й тур

10 березня

Верона - К'єво 1:0 (0:0, 1:0)

Гол: 1:0 – 52 Караччоло

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