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32 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]10.03.2018 23:52
Верона перемогла К'єво у 28-му турі чемпіонату Італії
Верона на своєму полі виграла у К'єво з мінімальним рахунком в 28-му турі Серії А.
Нагадаємо, напередодні Рома розгромила Торіно.
Чемпіонат Італії-2017/18
28-й тур
10 березня
Верона - К'єво 1:0 (0:0, 1:0)
Гол: 1:0 – 52 Караччоло
Finisce qui. @HellasVeronaFC batte @ACChievoVerona 1-0. La rete decisiva è stata realizzata al 7' st da Caracciolo #HellasChievo 1-0 pic.twitter.com/Mdco9KUvKj— A.C. ChievoVerona (@ACChievoVerona) 10 березня 2018 р.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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