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11.03.2018  10:14

Де дивитися матч 23-го туру чемпіонату Прем'єр-ліги Динамо - Верес

 

11 березня у Києві відбудеться матч 23-го туру першості УПЛ між Динамо та Вересом. 

Кияни спробують взяти реванш за поразку 1:3, яка сталася у Львові у 21-му турі чемпіонату

Гра розпочнеться о 19:30. Пряму трансляцію можна дивитися на телеканалі 2+2. 

Нагадаємо, у 22-му турі Динамо здобуло вольову перемогу над Зорею

8 березня Динамо в 1/8 фіналу Ліги Європи зіграло внічию 2:2 із Лаціо.





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