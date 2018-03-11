Де дивитися матч 23-го туру чемпіонату Прем'єр-ліги Динамо - Верес

11 березня у Києві відбудеться матч 23-го туру першості УПЛ між Динамо та Вересом.

Кияни спробують взяти реванш за поразку 1:3, яка сталася у Львові у 21-му турі чемпіонату.

Гра розпочнеться о 19:30. Пряму трансляцію можна дивитися на телеканалі 2+2.

Нагадаємо, у 22-му турі Динамо здобуло вольову перемогу над Зорею.

8 березня Динамо в 1/8 фіналу Ліги Європи зіграло внічию 2:2 із Лаціо.