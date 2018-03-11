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513 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]11.03.2018 10:14
Де дивитися матч 23-го туру чемпіонату Прем'єр-ліги Динамо - Верес
11 березня у Києві відбудеться матч 23-го туру першості УПЛ між Динамо та Вересом.
Кияни спробують взяти реванш за поразку 1:3, яка сталася у Львові у 21-му турі чемпіонату.
Гра розпочнеться о 19:30. Пряму трансляцію можна дивитися на телеканалі 2+2.
Нагадаємо, у 22-му турі Динамо здобуло вольову перемогу над Зорею.
8 березня Динамо в 1/8 фіналу Ліги Європи зіграло внічию 2:2 із Лаціо.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій