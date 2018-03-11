Стало відомо, коли розпочне тренування Ярмоленко і чи зіграє він за збірну України

Андрій Ярмоленко/reviersport.de

Футболіст дортмундської Боруссії Андрій Ярмоленко розпочнеться тренування не раніше, ніж через два тижні.

Таким чином, Ярмоленко не зможе допомогти збірній України у матчах проти Саудівської Аравії (23 березня) та Японії (27 березня), повідомляє zbirna.com.

Нагадаємо, Ярмоленко травмувався наприкінці січня, але незважаючи на пошкодження стопи, головний тренер синьо-жотвих Андрій Шевченко викликав його до збірної.

Раніше була інформація, що Ярмоленко відновить тренування не раніше квітня.