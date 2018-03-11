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804 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]11.03.2018 10:29
Стало відомо, коли розпочне тренування Ярмоленко і чи зіграє він за збірну України
|Андрій Ярмоленко/reviersport.de
Футболіст дортмундської Боруссії Андрій Ярмоленко розпочнеться тренування не раніше, ніж через два тижні.
Таким чином, Ярмоленко не зможе допомогти збірній України у матчах проти Саудівської Аравії (23 березня) та Японії (27 березня), повідомляє zbirna.com.
Нагадаємо, Ярмоленко травмувався наприкінці січня, але незважаючи на пошкодження стопи, головний тренер синьо-жотвих Андрій Шевченко викликав його до збірної.
Раніше була інформація, що Ярмоленко відновить тренування не раніше квітня.
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