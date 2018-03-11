СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
452 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]11.03.2018 10:45
Сім'я Мессі показала новонародженого сина. ФОТО
10 березня дружина зірки Барселони Ліонеля Мессі Антонелла Рокуццо народила футболісту третього сина.
Хлопчика назвали Чіро, а вже на наступний день Антонелла показала на своїй сторінці в Instagram його фото.
Нагадаємо, що старшому синові Мессі - Тьяго - 5 років, а середньому - Матео - 2 роки.
Додамо, що через народження сина Мессі пропустив матч 29-го туру Примери проти Малаги, проте його команда перемогла 2:0.
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
22.02.2018
Футбол
Футбол
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій