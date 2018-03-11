Сім'я Мессі показала новонародженого сина. ФОТО

10 березня дружина зірки Барселони Ліонеля Мессі Антонелла Рокуццо народила футболісту третього сина.

Хлопчика назвали Чіро, а вже на наступний день Антонелла показала на своїй сторінці в Instagram його фото.

Нагадаємо, що старшому синові Мессі - Тьяго - 5 років, а середньому - Матео - 2 роки.

Додамо, що через народження сина Мессі пропустив матч 29-го туру Примери проти Малаги, проте його команда перемогла 2:0.