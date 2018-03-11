Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
452 перегляди Версія для друку Коментарі  [    ]
11.03.2018  10:45

Сім'я Мессі показала новонародженого сина. ФОТО

 

10 березня дружина зірки Барселони Ліонеля Мессі Антонелла Рокуццо народила футболісту третього сина. 

Хлопчика назвали Чіро, а вже на наступний день Антонелла показала на своїй сторінці в Instagram його фото.

Нагадаємо, що старшому синові Мессі - Тьяго - 5 років, а середньому - Матео - 2 роки. 

Додамо, що через народження сина Мессі пропустив матч 29-го туру Примери проти Малаги, проте його команда перемогла 2:0.





Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
22.02.2018
Футбол

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи

 
Усі публікації
Новини
13:59
Бокс. Ломаченко підтвердив ім'я наступного суперника
13:44
Теніс. Світоліна після здобуття 300-ї перемоги згадала про свій один із найперших матчів у WTA-турі
13:24
Біатлон. Журавок завоювала бронзу у спринті на етапі Кубку IBU
12:59
Теніс. Стало відомо, де зіграє Костюк після поразки у фіналі Zhuhai Open
12:41
Футбол. Форвард Динамо відновився після травми і може вийти на поле у матчі з Вересом
12:22
Теніс. 300-та перемога Світоліної у кар'єрі: відео найкращих ударів українки у матчі на Індіан-Веллсі
11:59
Біатлон. Визначився склад збірної України на жіночу гонку із мас-стартом у Контіолахті
11:45
Футбол. Стало відомо про досягнення у кар'єрі зірки Барселони
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
22.02.2018

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!