Де дивитися матч 23-го туру чемпіонату Прем'єр-ліги Маріуполь - Зоря

11 березня відбудеться матч 23-го туру першості УПЛ між Маріуполем та Зорею.

Команди підійшли до очного протистояння на 4-му та 6-му місцях турнірної таблиці.

Гра розпочнеться о 17:00.

Дивитися пряму трансляцію можна на телеканалі Футбол 1 або за цим посиланням (увага, трансляція платна).

Нагадаємо, що у рамках 22-го туру Зоря поступилася Динамо на виїзді.