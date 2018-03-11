СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
140 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]11.03.2018 11:23
Де дивитися матч 23-го туру чемпіонату Прем'єр-ліги Маріуполь - Зоря
11 березня відбудеться матч 23-го туру першості УПЛ між Маріуполем та Зорею.
Команди підійшли до очного протистояння на 4-му та 6-му місцях турнірної таблиці.
Гра розпочнеться о 17:00.
Дивитися пряму трансляцію можна на телеканалі Футбол 1 або за цим посиланням (увага, трансляція платна).
Нагадаємо, що у рамках 22-го туру Зоря поступилася Динамо на виїзді.
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
22.02.2018
Футбол
Футбол
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій