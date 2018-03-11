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251 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]11.03.2018 11:45
Стало відомо про досягнення у кар'єрі зірки Барселони
Уругвайський форвард Барселони Луїс Суарес може похвалитися цікавим бомбардирським досягненням.
Так, вразивши ворота Малаги у рамках 29-го туру чемпіонату Примери, Суарес закрив список команд, яким йому вдалося забивати.
Таким чином, тепер уругваєць відрізнявся з воротах кожної команди чемпіонату Іспанії, проти яких йому доводилося грати.
Найбільше від Суареса постраждав Бетіс - цьому клубу Суарес забивав дев'ять разів, пише football.ua. Також 8 голів від Суареса залітало у ворота Депортиво.
Нагадаємо, після перемоги Барселона набрала 72 очки і впевнено лідирує у Ла Лізі.
Також раніше повідомлялося, що у січні Суарес перетнув межу у забитих голів за Барселону.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій