Стало відомо про досягнення у кар'єрі зірки Барселони

Уругвайський форвард Барселони Луїс Суарес може похвалитися цікавим бомбардирським досягненням.

Так, вразивши ворота Малаги у рамках 29-го туру чемпіонату Примери, Суарес закрив список команд, яким йому вдалося забивати.

Таким чином, тепер уругваєць відрізнявся з воротах кожної команди чемпіонату Іспанії, проти яких йому доводилося грати.

Найбільше від Суареса постраждав Бетіс - цьому клубу Суарес забивав дев'ять разів, пише football.ua. Також 8 голів від Суареса залітало у ворота Депортиво.

Нагадаємо, після перемоги Барселона набрала 72 очки і впевнено лідирує у Ла Лізі.

Також раніше повідомлялося, що у січні Суарес перетнув межу у забитих голів за Барселону.