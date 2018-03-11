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342 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]11.03.2018 12:41
Форвард Динамо відновився після травми і може вийти на поле у матчі з Вересом
|Дьємерсі Мбокані/ФК Динамо
Форвард Динамо Дьємерсі Мбокані завершив відновлення після травми, через яку він не зіграв жодного офіційного матчу у 2018 році.
Так, згідно із повідомленнями zbirna.com, Мбокані із великою долею ймовірності потрапить у заявку на матч 23-го туру УПЛ проти Вереса, який відбудеться 11 березня о 19:30.
Нагадаємо, що раніше президент Динамо Ігор Суркіс доволі оригінально прокоментував можливе продовження контракту із Мбокані.
Як відомо, Мбокані отримав травму у матчі 18-го туру УПЛ проти Маріуполя (5:1) ще у на початку грудня. Проте він брав участь у декількох матчах на другому зборі команди Хацкевича, але знову перейшов у лазарет.
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