Атлетико переміг Сельту. Інші матчі 29-го туру чемпіонату Іспанії
11 березня Еспаньол вирвав перемогу 2:1 у матчі 28-го туру першості Примери проти Реала Сосьєда.
Завдяки перемозі команда з Каталонії обійшла басків у турнірній таблиці - тепер в активі Еспаньола 35 очок.
Напередодні перемоги у рамках 28-го туру здобули Реал та Барселона.
Чемпіонат Іспанії
28-й тур
10 березня
Еспаньол - Реал Сосьєдад - 2:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 41 Жозе, 1:1 - 51 Баптістао, 2:1 - 72 Морено
FINAL #EspanyolRealSociedad 2-1— LaLiga (@LaLiga) 11 березня 2018 р.
¡Baptistao y Gerard Moreno marcan en la remontada del @RCDEspanyol! 💙
Los pericos ya suman 7 partidos sin caer derrotados en #LaLigaSantander. pic.twitter.com/BNgR5jslpV
Атлетико - Сельта 3:0 (1:0, 2:0)
Голи: 1:0 - 44 Грізман, 2:0 - 56 Вітоло, 3:0 - 63 Корреа
Лас-Пальмас - Вільярреал 0:2 (0:0, 0:2)
Голи: 0:1 - 67 Бакка, 0:2 - 90 Сансоне
Атлетик - Леганес 2:0 (2:0, 0:0)
Голи: 1:0 - 10 Рауль Гарсія, 2:0 - 17 Рауль Гарсія
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