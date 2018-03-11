Атлетико переміг Сельту. Інші матчі 29-го туру чемпіонату Іспанії

11 березня Еспаньол вирвав перемогу 2:1 у матчі 28-го туру першості Примери проти Реала Сосьєда.

Завдяки перемозі команда з Каталонії обійшла басків у турнірній таблиці - тепер в активі Еспаньола 35 очок.

Напередодні перемоги у рамках 28-го туру здобули Реал та Барселона.

Чемпіонат Іспанії

28-й тур

10 березня

Еспаньол - Реал Сосьєдад - 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 41 Жозе, 1:1 - 51 Баптістао, 2:1 - 72 Морено

FINAL #EspanyolRealSociedad 2-1



¡Baptistao y Gerard Moreno marcan en la remontada del @RCDEspanyol! 💙



Los pericos ya suman 7 partidos sin caer derrotados en #LaLigaSantander. pic.twitter.com/BNgR5jslpV — LaLiga (@LaLiga) 11 березня 2018 р.

Атлетико - Сельта 3:0 (1:0, 2:0)

Голи: 1:0 - 44 Грізман, 2:0 - 56 Вітоло, 3:0 - 63 Корреа

Лас-Пальмас - Вільярреал 0:2 (0:0, 0:2)

Голи: 0:1 - 67 Бакка, 0:2 - 90 Сансоне

Атлетик - Леганес 2:0 (2:0, 0:0)

Голи: 1:0 - 10 Рауль Гарсія, 2:0 - 17 Рауль Гарсія

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