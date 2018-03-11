Олімпік розгромив Карпати у Львові. Інші матчі 23-го туру чемпіонату Прем'єр-ліги
11 березня продовжилися матчі 23-го туру першості УПЛ.
Так, у Львові місцеві Карпати розгромно поступилися донецькому Олімпіку 0:3.
Усі три гола львів'яни пропускали наприкінці першого та другого таймів: так, спочатку із пенальті відзначився Станіслав Біленький, а вже у другій 45-хвилинці, коли Карпати грали у меншості голи на свій рахунок записали Геннадій Пасич та Артем Щедрий.
У матчі Маріуполя й Зорі героєм зустрічі став голкіпер приазовців Рустам Худжамов, який узяв пенальті наприкінці зустрічі й залишив свої ворота сухими.
Нагадаємо, напередодні Зірка вдома поступилася Сталі у рамках 23-го туру.
Чемпіонат України-2017/18
Другий етап
23-й тур
11 березня
Карпати - Олімпік - 0:3
Голи: 0:1 - 45+1 Біленький, 0:2 - 84 Пасич, 0:3 - 90 Щедрий.
Карпати поступаються @fcolympic_don 0:3#fckl_news #новини_Карпат pic.twitter.com/j87raKlBpQ— FC Karpaty Lviv (@FCKarpatyLviv) 11 березня 2018 р.
Маріуполь - Зоря 0:0
Маріуполь – Худжамов, Дава, Яворський, Кірюханцев, Демірі, Тотовицький, Дедечко, Болбат (Піхаленок, 76), Мішнев, Чурко (Тищенко, 82), Борячук.
Зоря – Лунін, Опанасенко, Тимчик, Сваток, Чечер, Караваєв (Лунєв, 74), Андрієвський (Харатін, 69), Громов, Сілас, Юрі, Фаупала (Гордієнко, 58).
Попередження: Тотовицький (5), Мішнєв (13), Дедечко (36), Болбат (57), Андрієвський (62), Демірі (73), Сваток (80), Юрі (87).
Динамо - Верес - 19:30
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
Футбол
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій