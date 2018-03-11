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11.03.2018  18:53

Олімпік розгромив Карпати у Львові. Інші матчі 23-го туру чемпіонату Прем'єр-ліги

 

11 березня продовжилися матчі 23-го туру першості УПЛ.

Так, у Львові місцеві Карпати розгромно поступилися донецькому Олімпіку 0:3. 

Усі три гола львів'яни пропускали наприкінці першого та другого таймів: так, спочатку із пенальті відзначився Станіслав Біленький, а вже у другій 45-хвилинці, коли Карпати грали у меншості голи на свій рахунок записали Геннадій Пасич та Артем Щедрий.

У матчі Маріуполя й Зорі героєм зустрічі став голкіпер приазовців Рустам Худжамов, який узяв пенальті наприкінці зустрічі й залишив свої ворота сухими.

Нагадаємо, напередодні Зірка вдома поступилася Сталі у рамках 23-го туру.

Чемпіонат України-2017/18

Другий етап

23-й тур

11 березня

Карпати - Олімпік - 0:3 

Голи: 0:1 - 45+1 Біленький, 0:2 - 84 Пасич, 0:3 - 90 Щедрий. 

Маріуполь - Зоря 0:0

Маріуполь – Худжамов, Дава, Яворський, Кірюханцев, Демірі, Тотовицький, Дедечко, Болбат (Піхаленок, 76), Мішнев, Чурко (Тищенко, 82), Борячук.

Зоря – Лунін, Опанасенко, Тимчик, Сваток, Чечер, Караваєв (Лунєв, 74), Андрієвський (Харатін, 69), Громов, Сілас, Юрі, Фаупала (Гордієнко, 58).

Попередження: Тотовицький (5), Мішнєв (13), Дедечко (36), Болбат (57), Андрієвський (62), Демірі (73), Сваток (80), Юрі (87).

Динамо - Верес - 19:30





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