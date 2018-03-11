У Флоренції яскраво вшанували пам'ять раптово померлого капітана Фіорентини. ФОТО. ВІДЕО

Фіалки присвятили перемогу над Беневенто померлому капітану

Вболівальники та футболісти Фіорентини вшанували пам'ять Давіде Асторі, який 4 березня раптово помер на 32-му році життя.

Заплановані та спонтанні акції відбулися під час матчу 28-го туру Серії А проти Беневенто (1:0) 11 березня.

Перед матчем на трибуні із вболівальниками ультрас на стадіоні Артеміо Франкі з'явився перфоманс із написом імені футболіста та його номера.

13: The ball is put out of play and the stadium rises to pay its respects to Davide #DA13 💜⚜️ pic.twitter.com/yHgHpXW3nG — ACF Fiorentina (@acffiorentina) 11 березня 2018 р.

Також на гру футболісти основного складу фіалок винесли банер "Чао, Давіде" (бувай, Давіде - ред.). Перед цим на розминку уся команда вийшла із 13 номером на спині.

Звісно грі передувала хвилина мовчання, яка завершилася бурхливими оплесками та піснею у виконанні свого стадіону. У цей момент у повітря здійнялися тисячі повітряних кульок.

Ну а крапку у вшануванні партнера поставив Вітор Уго, який забивши гол підбіг до лави запасник, де його із футболкою Асторі чекав партнер. Уго віддав шану портрету померлого партнера.

Нагадаємо, Асторі помер від проблем із серцем.