У Флоренції яскраво вшанували пам'ять раптово померлого капітана Фіорентини. ФОТО. ВІДЕО
|Фіалки присвятили перемогу над Беневенто померлому капітану
Вболівальники та футболісти Фіорентини вшанували пам'ять Давіде Асторі, який 4 березня раптово помер на 32-му році життя.
Заплановані та спонтанні акції відбулися під час матчу 28-го туру Серії А проти Беневенто (1:0) 11 березня.
Перед матчем на трибуні із вболівальниками ультрас на стадіоні Артеміо Франкі з'явився перфоманс із написом імені футболіста та його номера.
13: The ball is put out of play and the stadium rises to pay its respects to Davide #DA13 💜⚜️ pic.twitter.com/yHgHpXW3nG— ACF Fiorentina (@acffiorentina) 11 березня 2018 р.
Також на гру футболісти основного складу фіалок винесли банер "Чао, Давіде" (бувай, Давіде - ред.). Перед цим на розминку уся команда вийшла із 13 номером на спині.
Звісно грі передувала хвилина мовчання, яка завершилася бурхливими оплесками та піснею у виконанні свого стадіону. У цей момент у повітря здійнялися тисячі повітряних кульок.
In campo. #DA13 sempre con noi!#FiorentinaBenevento #BattitiViola pic.twitter.com/QL74ifEZ4j— ACF Fiorentina (@acffiorentina) 11 березня 2018 р.
Insieme 💜#DA13 pic.twitter.com/cjUd6MxDtY— ACF Fiorentina (@acffiorentina) 11 березня 2018 р.
Ну а крапку у вшануванні партнера поставив Вітор Уго, який забивши гол підбіг до лави запасник, де його із футболкою Асторі чекав партнер. Уго віддав шану портрету померлого партнера.
Finale del primo tempo #FiorentinaBenevento 1-0— ACF Fiorentina (@acffiorentina) 11 березня 2018 р.
Goal di Vitor #Hugo pic.twitter.com/w6C26lYiD4
Нагадаємо, Асторі помер від проблем із серцем.
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