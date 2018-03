У Флоренції яскраво вшанували пам'ять раптово померлого капітана Фіорентини. ФОТО. ВІДЕО

Вболівальники та футболісти Фіорентини вшанували пам'ять Давіде Асторі, який 4 березня раптово помер на 32-му році життя.

Заплановані та спонтанні акції відбулися під час матчу 28-го туру Серії А проти Беневенто (1:0) 11 березня.

Перед матчем на трибуні із вболівальниками ультрас на стадіоні Артеміо Франкі з'явився перфоманс із написом імені футболіста та його номера.

13: The ball is put out of play and the stadium rises to pay its respects to Davide #DA13 💜⚜️ pic.twitter.com/yHgHpXW3nG