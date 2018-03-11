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420 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]11.03.2018 16:55
Нападник збірної України отримав травму
|Роман Яремчук / ФК Гент
Форвард бельгійського Гента Роман Яремчук травмувався в грі з Генком.
Футболіст залишив поле на 24 хвилині матчі. Деталі ушкодження наразі невідомі.
Нагадаємо, що Андрій Шевченко викликав Романа Яремчука в табір збірної України.
Раніше повідомлялося, що національна команда 23 і 27 березня проведе спаринги з Саудівською Аравією та Японією.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій