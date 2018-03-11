Нападник збірної України отримав травму

Роман Яремчук / ФК Гент

Форвард бельгійського Гента Роман Яремчук травмувався в грі з Генком.

Футболіст залишив поле на 24 хвилині матчі. Деталі ушкодження наразі невідомі.

Нагадаємо, що Андрій Шевченко викликав Романа Яремчука в табір збірної України.

Раніше повідомлялося, що національна команда 23 і 27 березня проведе спаринги з Саудівською Аравією та Японією.