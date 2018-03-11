Футболістів Карпат можуть оштрафувати після розгромної поразки від Олімпіка

Олег Бойчишин

Керівництво львівських Карпат може порушити питання штрафів для футболістів.

Про це після гри з Олімпіком (0:3) повідомив керманич левів Олег Бойчишин.

"Важко ділитися враженнями, треба все добре проаналізувати. У кінці першого тайму трапився пенальті і нам не залишалося нічого, як у другому таймі іти ва-банк. Ми перейшли на схему в три захисники. Після того, як перебудувалися, то були шанси. Але вилучення також вплинуло на перестановки в грі", - розповів тренер.

"Ситуація була такою, що могли зрівняти рахунок, виграти й програти. І байдуже – 0:1, 0:2 чи 0:3. Не хочу нікого звинувачувати і сказати, що в хлопців не було самовіддачі чи вони недопрацювали. Якщо когось і звинувачувати, то тренерський штаб", - вважає коуч.

"Чи будуть оштрафовані гравці? Це ми вирішимо в нашому колі. Це питання не по грі. Не думаю, що його варто виносити на загал", - цитує Бойчишина Футбол 24.

Нагадаємо, що Карпати подадуть апеляцію на рішення КДК ФФУ щодо зняття 6 очок.