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71 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]11.03.2018 17:21
Арсенал розібрався з Вотфордом, Борнмут приймає Тоттенгем у 30 турі чемпіонату Англії
Лондонський Арсенал на власному полі легко переміг Вотфорд.
В іншому матчі дня Тоттегнем із Гаррі Кейном буде гостювати у Борнмута.
Чемпіонат Англії
30 тур
11 березня
Арсенал - Вотфорд 3:0 (1:0, 2:0)
Голи: 1:0 - 8 Мустафі, 2:0 - 59 Обамеянг, 3:0 - 77 Мхітарян
Борнмут - Тоттенгем 18:00
Нагадаємо, що напередодні Манчестер Юнайтед здолав Ліверпуль.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій