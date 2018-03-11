Арсенал розібрався з Вотфордом, Борнмут приймає Тоттенгем у 30 турі чемпіонату Англії

Лондонський Арсенал на власному полі легко переміг Вотфорд.

В іншому матчі дня Тоттегнем із Гаррі Кейном буде гостювати у Борнмута.

Чемпіонат Англії

30 тур

11 березня

Арсенал - Вотфорд 3:0 (1:0, 2:0)

Голи: 1:0 - 8 Мустафі, 2:0 - 59 Обамеянг, 3:0 - 77 Мхітарян

Борнмут - Тоттенгем 18:00

Нагадаємо, що напередодні Манчестер Юнайтед здолав Ліверпуль.