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82 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]11.03.2018 17:39
Рома - Шахтар: стало відомо, хто судитиме матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
|Альберто Ундіано Мальєнко
Матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Рома – Шахтар обслужить іспанська бригада арбітрів.
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Головний арбітр - Ундіано Мальєнко.
Асистенти арбітра - Роберто Алонсо і Хуан Юсте.
Додаткові помічники - Санчес Мартінес та Мануера Мартінес.
Четвертий рефері - Рауль Кабанеро.
Матч відбудеться 13 березня о 21:45.
Нагадаємо, що першу гру виграв Шахтар з рахунком 2:1.
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