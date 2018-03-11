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40 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]11.03.2018 18:25
Штутгарт і Ред Булл розписали мирову. Інші матчі 26 туру чемпіонату Німеччини
У першому протистоянні дня Штутгарт на власному полі поділив очки з РБ Лейпциг.
Чемпіонат Німеччини
26 тур
11 березня
Штутгарт - РБ Лейпциг 0:0
Боруссія Д - Айнтрахт 19:00
Нагадаємо, що напередодні Баварія забила шість м'ячів Гамбургу.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій