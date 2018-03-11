Штутгарт і Ред Булл розписали мирову. Інші матчі 26 туру чемпіонату Німеччини

У першому протистоянні дня Штутгарт на власному полі поділив очки з РБ Лейпциг.

Чемпіонат Німеччини

26 тур

11 березня

Штутгарт - РБ Лейпциг 0:0

Боруссія Д - Айнтрахт 19:00

Нагадаємо, що напередодні Баварія забила шість м'ячів Гамбургу.