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114 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]11.03.2018 23:58
Ніцца забила з Генгамом 7 голів. Інші матчі 29 туру чемпіонату Франції
Недільні матчі 29 туру Ліги 1 розпочалися гольовим матчем між Ніццею та Генгамом.
Чемпіонат Франції
29 тур
11 березня
Генгам – Ніцца 2:5 (1:1, 1:4)
Голи: 1:0 – 9, пенальті Греньє, 1:1 – 24 Плеа, 1:2 – 47 Плеа, 1:3 – 58 Плеа, 2:3 – 83, автогол Марлон, 2:4 – 86 Срарфі, 2:5 – 90 Плеа.
Ліон – Кан 1:0 (0:0, 1:0)
Гол: 1:0 – 63 Траоре.
Тулуза - Марсель 1:2 (1:1, 0:1)
Голи: 0:1 - 10 Окампос, 1:1 - 19 Мубеле, 1:2 - 78 Мітроглу
Нагадаємо, що напередодні Метц пропустив п'ять м'ячів від ПСЖ.
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