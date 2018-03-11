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11.03.2018  23:58

Ніцца забила з Генгамом 7 голів. Інші матчі 29 туру чемпіонату Франції

 

Недільні матчі 29 туру Ліги 1 розпочалися гольовим матчем між Ніццею та Генгамом.

Чемпіонат Франції

29 тур

11 березня

Генгам – Ніцца 2:5 (1:1, 1:4)

Голи: 1:0 – 9, пенальті Греньє, 1:1 – 24 Плеа, 1:2 – 47 Плеа, 1:3 – 58 Плеа, 2:3 – 83, автогол Марлон, 2:4 – 86 Срарфі, 2:5 – 90 Плеа.

Ліон – Кан 1:0 (0:0, 1:0)

Гол: 1:0 – 63 Траоре.

Тулуза - Марсель 1:2 (1:1, 0:1)

Голи: 0:1 - 10 Окампос, 1:1 - 19 Мубеле, 1:2 - 78 Мітроглу

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ

Нагадаємо, що напередодні Метц пропустив п'ять м'ячів від ПСЖ.





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