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271 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]11.03.2018 21:10
Екс-гравець Динамо підписав контракт із латвійською Ригою
|Валерій Федорчук / ФК Рига
Колишній півзахисник Динамо і Вереса Валерій Федорчук працевлаштувався в Ризі.
Про це повідомляє офіційний сайт латвійців.
Деталі контракту наразі невідомі.
Нагадаємо, що раніше Федорчук не пройшов медогляд у польській Санденції.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій