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11.03.2018  21:10

Екс-гравець Динамо підписав контракт із латвійською Ригою

Валерій Федорчук / ФК Рига

Колишній півзахисник Динамо і Вереса Валерій Федорчук працевлаштувався в Ризі.

Про це повідомляє офіційний сайт латвійців.

Деталі контракту наразі невідомі.

Нагадаємо, що раніше Федорчук не пройшов медогляд у польській Санденції.





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