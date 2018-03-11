Новоспечений нападник збірної України може пропустити шість тижнів через травму

Роман Яремчук / ФК Гент

Форвард бельгійського Гента Роман Яремчук зазнав травми сухожилля в матчі з Генком.

Футболіст залишив поле на 24 хвилині матчу.

За інформацією журналіста Het Nieuwsblad Стефана Смета, Яремчук ризикує пропустити від трьох до шести тижнів.

У понеділок на нього чекає детальне обстеження коліна. Це означає, що Яремчук може пропустити товариські матчі проти Саудівської Аравії та Японії.

Нагадаємо, що Андрій Шевченко викликав Романа Яремчука в табір збірної України.

Раніше повідомлялося, що національна команда 23 і 27 березня проведе спаринги з Саудівською Аравією та Японією.