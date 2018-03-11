Кременчук здобув другу перемогу над Білим Барсом у півфіналі УХЛ

Білий Барс - Кременчук / УХЛ

11 березня відбувся другий матч півфіналу чемпіонату України з хокею між Кременчуком і Білий Барсом.

Гості перемогли вдруге, наблизившись до виходу у фінал.

УХЛ

Плей-офф

1/2 фіналу

Другий матч

11 березня

Білий Барс - Кременчук 3:5 (1:1, 0:2, 2:2)

Рахунок у серії - 0:2

1:0 Печерських (Ромащенко, Тимченко), 05:06.

1:1 Т. Гриценко (Поліщук, Горлушко), 15:58.

1:2 Чернишенко (Карпенко, Толстушко), 25:36.

1:3 Т. Гриценко (Чорний), 34:14.

1:4 Сенік (Т. Гриценко), 45:44.

1:5 Грицьких, 54:50.

2:5 Разумов (Ромащенко, Грицюк), 56:54.

3:5 Бондаренко (Разумов, Ромащенко), 59:59.

Нагадаємо, що в іншій півфінальній парі Донбас лідирує за сумою двох матчів з рахунком 2:0.