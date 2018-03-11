Хацкевич: Гармаш нам не помічник, а Хачеріді має відповідати вимогам
|Олександр Хацкевич
Головний тренер київського Динамо Олександр Хацкевич пояснив, чому Денис Гармаш і Євген Хачеріді не потрапили в заявку на матч 23 туру УПЛ проти Вереса (1:0).
Про це повідомляє офіційний сайт киян.
"Мене турбує середина поля в зв'язку з тим, що Гармаш пропускає гру з Лаціо. Нам потрібна щільність і компактність, а з опорної зони римляни створюють багато моментів. Протягом підготовки ми визначимо, хто має кращий вигляд, хто краще буде відповідати нашим вимогам, той і зіграє", - пояснив тренер.
"Гармаш - не помічник нам з Лаціо, його недоцільно було використовувати проти Вереса. Про Хачеріді - потрібно відповідати вимогам, які йому виставляють як футболісту. Мбокані намагається, але відсутність ігрової практики позначається", - підсумував Хацкевич.
Нагадаємо, що Динамо оштрафовало Гармаша після гри з Лаціо.
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